В Приморском районе задержали квартирного вора

Вечером 19 августа 2023 года около 16 часов 15 минут к полицейским Приморского района Петербурга обратилась 39-летняя петербурженка с заявлением о том, что в период с 11:50 до 13:30 в ее квартиру в доме 3 по улице Лидии Зверевой проник неизвестный и похитил оттуда ювелирные украшения на сумму 48 740 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

22 августа около 23 часов 15 минут в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий опергруппой Приморского района при содействии коллег из Главка у дома 71 по Комендантскому проспекту по подозрению в совершении данного преступления задержан 43-летний ранее неоднократно судимый петербуржец без определенных занятий.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.