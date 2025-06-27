В Красносельском районе задержали распространительницу амфетамина

25 июня 2025 года около 22 часов 50 минут, дежурная часть полиции приняла сообщение о появлении подозрительной гражданки возле дома номер 6, корпус 2 по улице Политрука Пасечкина.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали 53-летнюю жительницу Петергофа. В ходе личного досмотра у задержанной были обнаружены и конфискованы два прозрачных пакета из полиэтилена, содержащих порошкообразное вещество бежевого оттенка. Экспертиза содержимого одного из пакетов показала, что представленное на анализ вещество представляет собой смесь, в состав которой входит психотропное вещество – амфетамин, общей массой 454,2 грамма.

Вещество из второго пакета, приблизительным весом 500 граммов, направлено на дополнительное экспертное исследование.

Следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

В отношении подозреваемой применена мера пресечения в виде задержания в порядке, установленном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.