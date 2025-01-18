В Шушарах задержали женщину с полукилограммом каннабиса

Вчера днем, 17 января около 14 часов сотрудники патрульно-постовой службы полиции возле дома 37 по улице Ленина в поселке Шушары по подозрению в употреблении наркотических средств задержали 27-летнюю женщину.

В ходе личного досмотра у задержанной обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с веществом зелено-коричневого цвета.

Экспертиза показала, что изъятое вещество из пакета является наркотическим средством – каннабис (марихуана), массой 493,3 грамма.

Про данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228 УК РФ.

Задержанную поместили в изолятор на основании статьи 91 УК РФ.