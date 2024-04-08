На Васильевском острове задержали мигранта с наркотиками

Накануне днем, 7 апреля 2024 года около 12 часов 50 минут возле дома 25 по улице Шевченко наряд патрульно-постовой службы полиции для проверки документов доставил в отдел полиции 33-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья, у которого в ходе личного досмотра было обнаружено и изъято 26 свертков из изоленты черного цвета.

Проведенная экспертиза показала, что находящееся в них порошкообразное вещество белого цвета является смесью, содержащей мефедрон общей массой 2,87 грамма.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.