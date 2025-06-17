Во Фрунзенском районе у пассажира иномарки полицейские обнаружили наркотики

В ходе патрулирования Софийской улицы, 16 июня около 01 часа 35 минут, возле дома номер 78, корпус 2, сотрудники ГАИ остановили автомобиль марки «Омода S5» для проверки документов. За рулем находился мужчина 38 лет, а пассажиром являлся 36-летний житель города Колпино, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Поведение пассажира показалось сотрудникам полиции подозрительным из-за его чрезмерной тревожности. Для дальнейшего разбирательства мужчина был доставлен в отделение полиции. В процессе досмотра его личной сумки был обнаружен прозрачный пакет из полиэтилена, содержащий вещество белого цвета. Обнаруженное вещество было конфисковано и отправлено на экспертное исследование, которое установило, что в пакете находился наркотик амфетамин, общим весом 185,9 грамма.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, подозреваемый был задержан.

Согласно имеющимся данным, задержанный ранее три раза привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ.