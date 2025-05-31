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Питерец.ру » Происшествия » На Петергофском шосс байкер получил тяжелые травмы в ДТП с «Роллс-Ройс»

На Петергофском шосс байкер получил тяжелые травмы в ДТП с «Роллс-Ройс»

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Красносельском районе, в которой пострадал байкер

Сегодня вечером, 31 мая около 117 часов, на перекрестке улицы Пограничника Гарькавого и Петергофского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. 37-летний водитель автомобиля марки "Роллс-Ройс", совершая маневр разворота, допустил столкновение с мотоциклом "Харлей-Дэвидсон", которым управлял 35-летний мужчина.

В результате столкновения мотоциклист получил серьезные травмы и был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование для выяснения всех обстоятельств и причин данного инцидента.

Все по теме: Красносельский район, ДТП, мотоциклы
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