В Колпино байкер пострадал в ДТП с иномаркой

Согласно предварительной информации, сегодня приблизительно в 7 часов утра на перекрестке улиц Оборонной и Анисимова в городе Колпино произошло дорожно-транспортное происшествие. Шестидесятилетняя женщина, управляя автомобилем марки "Chery" не уступила дорогу мотоциклу, которым управлял 28-летний мужчина, что привело к столкновению транспортных средств.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение, где его состояние оценивается как тяжелое.

В настоящее время компетентные органы проводят проверку обстоятельств данной дорожной аварии для установления всех деталей происшествия и определения степени вины каждого из участников.