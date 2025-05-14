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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино байкер пострадал в ДТП с иномаркой

В Колпино байкер пострадал в ДТП с иномаркой

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту дорожного происшествия в Колпино, в которой пострадал байкер

Согласно предварительной информации, сегодня приблизительно в 7 часов утра на перекрестке улиц Оборонной и Анисимова в городе Колпино произошло дорожно-транспортное происшествие. Шестидесятилетняя женщина, управляя автомобилем марки "Chery" не уступила дорогу мотоциклу, которым управлял 28-летний мужчина, что привело к столкновению транспортных средств.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение, где его состояние оценивается как тяжелое.

В настоящее время компетентные органы проводят проверку обстоятельств данной дорожной аварии для установления всех деталей происшествия и определения степени вины каждого из участников.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Колпинский район, ДТП, мотоциклы
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