В поселке Металлострой избили пенсионера

В рамках мониторинга интернет-пространства, 24 июня 2025 года, правоохранительными органами зафиксирован инцидент, содержащий признаки нанесения телесных повреждений лицу пожилого возраста. Проверочные мероприятия установили, что противоправные действия имели место 15 июня 2025 года в промежуток времени между 18:00 и 18:30, вблизи дома номер 14, расположенного на улице Центральной в поселке Металлострой. Установлено, что пострадавшим является 78-летний местный житель.

В связи с выявленным фактом, уполномоченными лицами инициировано уголовное делопроизводство по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицируемого как хулиганство.

В рамках оперативно-розыскных действий, 24 июня 2025 года в 18:00, сотрудниками полиции задержан гражданин 1991 года рождения, подозреваемый в совершении вышеуказанного преступления. Задержание произведено у дома номер 14 по улице Центральной в поселке Металлострой.

Задержанный доставлен в территориальный отдел полиции для проведения дальнейших процессуальных действий. В настоящее время рассматривается вопрос об определении меры пресечения в отношении подозреваемого.