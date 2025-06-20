На КАД в ДТП с каршерингом пострадало два человека

Сегодня, 20 июня около 10 часов 40 минут на участке внутреннего кольца Кольцевой Автомобильной Дороги, расположенном в Петродворцовом районе Петербурга, зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "Джили", принадлежащего сервису каршеринга, и грузового автомобиля "Ман". Предварительно установлено, что водитель каршерингового автомобиля, молодой человек 19 лет, двигаясь по крайней левой полосе, не учел изменение дорожной обстановки, а именно – сужение проезжей части.

В результате невнимательности водитель совершил наезд на водоналивные ограждения, после чего произошло столкновение с попутным грузовым транспортным средством, перевозившим полуприцеп.

В результате данного инцидента водитель легкового автомобиля и его 17-летняя пассажирка получили травмы. Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. Состояние обоих оценивается как тяжелое.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят всестороннюю проверку обстоятельств произошедшего. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие возникновению аварийной ситуации.