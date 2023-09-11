На Разъезжей улице водитель каршеринга протаранил три припаркованных автомобиля

Сегодня вечером около 17 часов 45 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение о ДТП с участием иномарок и каршерингового автомобиля возле дома 15 на Разъезжей улице.

На месте происшествия полицейскими установлено, что каршеринговый автомобиль "Рено Дастер", под управлением мужчины 2002 года рождения, по неустановленным причинам совершил столкновение с припаркованными автомобилями.

Водитель каршеринга в результате ДТП получил травмы средней тяжести и был госпитализирован.

Повреждения получили три припаркованных автомобиля: "Рено", "Форд" и "Митсубиси".

Полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.