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Питерец.ру » Происшествия » На КАД в массовом ДТП с грузовиком плстрадали три человека

На КАД в массовом ДТП с грузовиком плстрадали три человека

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту массовой аварии на внутреннем кольце КАД

Сегодня в 16:10 на 29-м километре внутреннего кольца Кольцевой Автомобильной Дороги, расположенной в Калининском районе, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель грузового автомобиля марки «Ситрак», мужчина 36 лет, управляя транспортным средством с полуприцепом, перевозившим строительный песок, не соблюдал безопасную дистанцию. В результате, грузовик совершил столкновение с девятью легковыми автомобилями, которые остановились для осуществления съезда в направлении населенного пункта Мурино.

В результате указанного инцидента, три человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Один из пострадавших был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии для оказания неотложной помощи. Состояние здоровья двух других пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

В настоящее время уполномоченными органами проводится проверка всех обстоятельств и причин произошедшей аварии.

Все по теме: КАД, ДТП
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