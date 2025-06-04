В ДТП на Октябрьской набережной пострадали четыре человека

Накануне вечером, 3 июня около 17 часов 50 минут перед домом номер 78, корпус 2 по Октябрьской набережной произошло дорожно-транспортное происшествие. Установлено, что 54-летний водитель автомобиля марки «Лада», двигаясь по прилегающей территории, не предоставил приоритет в движении автомобилю «Чанган», которым управлял 23-летний молодой человек. В результате несоблюдения правил дорожного движения произошло столкновение указанных транспортных средств.

После столкновения автомобиль «Чанган» продолжил неконтролируемое движение и совершил наезд на автомобиль «Инфинити», за рулем которого находился 54-летний водитель.

В результате аварии пострадали четыре человека. Водители автомобилей «Лада» и «Чанган» были доставлены в медицинское учреждение с травмами средней степени тяжести. Два пассажира автомобиля «Чанган», мужчины в возрасте 27 и 30 лет, также получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Один из них получил тяжелые травмы, состояние второго оценивается как средней степени тяжести.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту данного ДТП для установления всех обстоятельств произошедшего и выявления виновных лиц.