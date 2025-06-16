В Ленобласти задержали подозреваемого в квартирной краже

В полицию Всеволожска поступила информация о хищении имущества из квартиры, расположенной в доме номер один по улице Шинников, 15 июня.

Преступник проник в жилище через незакрытое балконное окно, находящееся на первом этаже, и вынес вещи на общую сумму 12 180 рублей.

В тот же день, 15 июня, в 17:30, благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска, у дома номер семь по Магистральной улице во Всеволожске был задержан 49-летний неработающий местный житель, подозреваемый в совершении данного преступления. Задержание было произведено по горячим следам.

Задержанный был доставлен в отделение полиции для проведения необходимых следственных действий и выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи.