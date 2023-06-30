В Петербурге задержали задержали подозреваемого в квартирной краже

В минувшую среду к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение от 36-летней петербурженки том, что в период с 20 по 28 июня 2023 неизвестный, проникнув через открытую балконную дверь в однокомнатную квартиру на 5 этаже пятиэтажного дома по Гранитной улице, 50, совершил хищение ювелирных украшений на общую сумму 180 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Вчера ночью около 01 часа 30 минут возле дома по указанному заявительницей адресу сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 28-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья.

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.