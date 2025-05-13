В Калининском районе поймали подозреваемого в краже мобильного телефона у пенсионерки

Вечером 11 мая 2025 года около 19 часов 40 минут в правоохранительные органы Калининского района Петербурга поступило заявление от гражданки преклонного возраста, 88 лет, проживающей в доме номер 8 по улице Софьи Ковалевской. Она рассказала о краже ее мобильного телефона. По словам заявительницы, инцидент произошел у подъезда ее дома, где она временно оставила телефон на скамейке.

В тот же день, 11 мая, примерно через тридцать минут после поступления заявления, оперативной группой уголовного розыска, в рамках проведения оперативно-розыскных действий, был задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Задержание произошло у дома номер 24 по проспекту Науки. Задержанным оказался 51-летний неработающий местный житель, имеющий в прошлом судимость за аналогичное преступление – кражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).