Накануне, 21 июня 2024 года около 09 часов 30 минут к полицейским Сланцевского района Ленинградской области поступила информация о краже электроинструмента в доме по Сосновой улице в городе Сланцы.
На месте происшествия 42-летний владелец инструмента сообщил сотрудникам полиции, что 19 июня, в дом, повредив входную дверь, проник его знакомый, который и похитил бензопилу и дренажный насос.
Материальный ущерб составил 22 тысячи рублей.
В этот же день, 21 июня, возле дома 15 по Сосновой улице сотрудники уголовного розыска был задержан подозреваемый в данном преступления. Им оказался 42-летний житель деревни Овсище Сланцевского района.
Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.
В Ленобласти поймали подозреваемого в краже электроинструмента
Накануне, 21 июня 2024 года около 09 часов 30 минут к полицейским Сланцевского района Ленинградской области поступила информация о краже электроинструмента в доме по Сосновой улице в городе Сланцы.