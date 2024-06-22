В Ленобласти поймали подозреваемого в краже электроинструмента

Накануне, 21 июня 2024 года около 09 часов 30 минут к полицейским Сланцевского района Ленинградской области поступила информация о краже электроинструмента в доме по Сосновой улице в городе Сланцы.

На месте происшествия 42-летний владелец инструмента сообщил сотрудникам полиции, что 19 июня, в дом, повредив входную дверь, проник его знакомый, который и похитил бензопилу и дренажный насос.

Материальный ущерб составил 22 тысячи рублей.

В этот же день, 21 июня, возле дома 15 по Сосновой улице сотрудники уголовного розыска был задержан подозреваемый в данном преступления. Им оказался 42-летний житель деревни Овсище Сланцевского района.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.