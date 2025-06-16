В Колпино мужчина угрожал ножом продавцу в магазине

15 июня в правоохранительные органы поступила информация о происшествии в городе Колпино. Неизвестный проник в продовольственный магазин, расположенный в доме номер 71 по проспекту Ленина, и, угрожая продавцу острым предметом, предположительно ножом, совершал противоправные действия.

Оперативно прибывшие на место инцидента сотрудники полиции произвели задержание подозреваемого непосредственно у входа в торговую точку. Задержанным оказался 53-летний гражданин, проживающий в Колпино и не имеющий официального места работы.

По предварительным сведениям, злоумышленник, демонстрируя нож, выдвигал требования к продавцу с целью несанкционированного доступа к кассовому аппарату и завладения денежными средствами, находящимися в кассе.

Задержанный доставлен в отделение полиции для проведения необходимых следственных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в соответствии с действующим законодательством.