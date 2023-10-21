В Ленобласти в ДТП пострадала 15-летняя пассажирка «Мерседеса»

Накануне ранним утром около 08 часов 10 минут на 34 км дороги «СПб - поселок имени Свердлова - Всеволожск» 36-летний водитель, управляя автомобилем «Фольсксваген Тигуан», при проезде регулируемого перекрестка дороги и Крымской улицы на запрещающий сигнал светофора не предоставил преимущество в движении автомобилю «Мерседес 230» под управлением 40-летнего водителя.

В результате ДТП 15-летняя пассажирка автомобиля «Мерседес» была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Водитель "Фольксвагена" в 2023 году привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 14 раз.

По данному факту полицейские проводят проверку. Устанавливаются детали происшествия.