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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП пострадала 15-летняя пассажирка «Мерседеса»

В Ленобласти в ДТП пострадала 15-летняя пассажирка «Мерседеса»

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Опубликовал: Anton78
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Полиция устанавливает детали ДТП, в котором пострадала 15-летняя школьница

Накануне ранним утром около 08 часов 10 минут на 34 км дороги «СПб - поселок имени Свердлова - Всеволожск» 36-летний водитель, управляя автомобилем «Фольсксваген Тигуан», при проезде регулируемого перекрестка дороги и Крымской улицы на запрещающий сигнал светофора не предоставил преимущество в движении автомобилю «Мерседес 230» под управлением 40-летнего водителя.
В результате ДТП 15-летняя пассажирка автомобиля «Мерседес» была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.
Водитель "Фольксвагена" в 2023 году привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 14 раз.
По данному факту полицейские проводят проверку. Устанавливаются детали происшествия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП
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