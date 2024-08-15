В Ленобалсти в ДТП пострадала 12-летняя пассажирка «Инфинити»

Вчера вечером, 14 августа 2024 года около 19 часов 20 минут на 668-ом километре трассы «Россия», в Тосненском районе Ленинградской области 50-летний житель Мурманской области, управляя автомобилем «Инфинити qx56», при проезде регулируемого перекрестка по запрещающему (красному) сигналу светофора совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении и выполняющим поворот налево по разрешающему сигналу светофора автомобилем «Хендай Солярис», под управлением 30-летнего От столкновения автомобиль «Инфинити» опрокинулся.

В результате дорожного происшествия пострадала 12-летняя пассажирка «Инфинити», её госпитализировали с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести.

Установлено, что предполагаемый виновник ДТП в 2024 году 27 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

По факту ДТП полицейсике проводят проверку.