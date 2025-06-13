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Питерец.ру » Происшествия » На Будапешсткой улице в ДТП пострадала 12-летняя девочка

На Будапешсткой улице в ДТП пострадала 12-летняя девочка

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП на Будапешсткой улице, в котором пострадала 12-летняя девочка

Днем 12 июня, около 14 часов 05 минут, напротив дома номер 45 на Будапештской улице, произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль марки "Джилли Кулрей", которым управляла женщина 38 лет, совершая маневр разворота, не доезжая до перекрестка, столкнулся с попутным транспортным средством "Фольксваген Транспортер". За рулем "Фольксвагена" находился мужчина 34 лет.

В результате столкновения пострадала 12-летняя пассажирка "Джилли Кулрей". Девочка, находившаяся на заднем сиденье за водителем и пристегнутая ремнем безопасности, получила травмы. Медицинская бригада доставила пострадавшую в больницу с предварительным диагнозом – перелом ключицы. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку всех обстоятельств произошедшего инцидента. Выясняются причины и условия, способствовавшие возникновению аварийной ситуации.

Все по теме: Фрунзенский район, ДТП
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