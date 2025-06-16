На проспекте Ветеранов задержали налетчиков на магазин

В полицию Красносельского района 15 июня обратился 24-летний администратор магазина, расположенного в доме №147 по проспекту Ветеранов, с заявлением о разбойном нападении. Согласно заявлению, 14 июня, в 23:01, трое неизвестных лиц, угрожая ножом и применив газовый баллончик, совершили хищение товара.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что накануне, приблизительно в 22:55, трое мужчин, находясь в торговом зале магазина, взяли товар с целью совершения кражи.

При попытке задержания злоумышленников администратором магазина, один из нападавших распылил содержимое газового баллончика в сторону администратора, после чего все трое скрылись с похищенным имуществом.

В результате оперативных мероприятий, сотрудники полиции задержали во дворе дома №147 по проспекту Ветеранов двоих подозреваемых в совершении данного преступления, 21 и 27 лет. Задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения.

Оба задержанных доставлены в отделение полиции для проведения следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время проводятся мероприятия по розыску третьего соучастника преступления. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.