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Питерец.ру » Происшествия » На Новочеркасском проспекте поймали налетчиков на сетевой магазин

На Новочеркасском проспекте поймали налетчиков на сетевой магазин

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Красногвардейского района по горячим следам задержаны подозреваемые в налете на сетевой магазин на Новочеркасском проспекте 

В полицию Красногвардейского района 4 мая 2025 года, около пяти вечера, поступил вызов. Сообщалось о нападении с целью ограбления, жертвами которого стали сотрудники магазина одной из крупных сетей, расположенного в доме номер 17 по Новочеркасскому проспекту.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов, спустя всего несколько минут, смогли задержать подозреваемых. Двое мужчин, обоим по 28 лет, были задержаны возле дома номер 10 по Заневскому проспекту, практически сразу после совершения преступления. Примечательно, что один из задержанных не имел постоянного места жительства.

Как выяснилось, эти двое зашли в магазин и, угрожая кассиру ножом, украли бутылку водки, после чего попытались скрыться.

В настоящий момент подозреваемые находятся в отделении полиции, где проводится выяснение всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту разбойного нападения.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район, разбойное нападение
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