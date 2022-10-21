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Питерец.ру » Происшествия » В Мурино двое злоумышленников ограбили магазин

В Мурино двое злоумышленников ограбили магазин

0
19
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Похитители товара, распылившие газовый баллончик в продавца, задержаны полицией Ленобласти

В полицию Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о хищении товара из магазина на ул. Шувалова в г. Мурино. Двое злоумышленников похитили беспроводные колонки, наушники и зарядное устройство. Сумма ущерба превысила 3 000 руб.

Работники торговой организации заметили факт кражи и попытались пресечь противоправные действия. Однако похитители, распылив содержимое газового баллончика в сторону одного из продавцов, скрылись.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в г. Мурино задержали подозреваемых. Это двое граждан 1993 и 1998 г. рождения, один из которых ранее судимый. Злоумышленники задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район разбойное нападение Мурино магазин видео
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