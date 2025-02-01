На проспекте Ветеранов поймали подозреваемого в налете на  магазин

Накануне, 31 января к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение от продавца магазина, расположенного в доме 109 по проспекту Ветеранов о том, что незадолго до звонка неизвестный, находясь в торговом зале магазина, ударил её, похитил товар и скрылся.

Сумму причинённого материального ущерба устанавливают.

В этот же день вечером, 31 января около 21 часа 15 минут, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска возле дома 101 по проспекту Ветеранов задержали подозреваемого в указанном преступлении. Им оказался 23-летний неработающий местный житель.

Задержанного доставили в отдел полиции, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.