В Невском районе поймали налетчика на магазин

Накануне утром, 5 августа 2024 года около 07 часов 55 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что неизвестный совершил нападение на магазин в доме 9 по Русановской улице.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в магазине задержали неработающего 29-летнего местного жителя, ранее судимого за кражу и разбой, подозреваемого в том, что угрожая ножом продавцу-консультанту, совершил попытку хищения продуктов питания.

Подозреваемого доставили в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.