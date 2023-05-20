В Колпино мужчина палкой разбил стекло магазина и избил продавщицу

Ночью в минувшую среду около 00 часов 40 минут к полицейским Колпинского района Петербурга поступило сообщение от очевидца о том, что в магазине, расположенном в городе Колпино в доме 4/8 по проспекту Ленина неизвестный разбил стекло входной двери.

По горячим следам возле дома 20/5 по проспекту Ленина нарядом полиции по подозрению в совершении этого преступления был задержан 39-летний мужчина, который, находясь в торговом зале магазина, палкой разбил стекло входной двери и нанес несколько ударов руками по лицу и телу 51-летней женщине-продавцу.

В результате инцидента потерпевшая с ушибами после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отпущена домой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ.