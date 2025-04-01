ента новостей

12:48
Беглов сообщил о новых кадровых назначениях
12:40
Мошенники строят новые схемы вокруг благотворительности, предупредили в МВД
11:52
В Петербурге военные оркестры Росгвардии приняли участие в первой репетиции военного парада на Дворцовой площади
10:47
В Ленобласти «Митсубиси Паджеро» врезался в дерево и загорелся. Водитель погиб
10:43
Немка родила в 66 лет!
10:41
На проспекте Ветеранов электросамокатчик сбил ребенка
10:41
Город преображается: подготовка к 80-летию Великой Победы
10:27
В Колпино неадекватный мужчина бросался с ножом на прохожих
10:22
В Кронштадте ищут стрелявших из «пневматики» по женщине
09:33
Вырос спрос на специалистов по защите от кибератак в СПб
09:18
Музыкальный спектакль «Я Тебе Верю!»
09:09
Банкротство «Троя импорт»: возник долг перед эквадорской компанией
19:25
Мультимедийный концерт «Вивальди Live»
19:22
В Петербурге началась работа над созданием скульптуры в честь участников СВО
17:31
Волейбольная «Ленинградка» в трёх партиях победила калининградский «Локомотив» в третьем матче полуфинала Суперлиги, у Гарелик – 19 очков
17:16
«Мегафон» опроверг информацию об утечке данных
16:25
В Петербурге состоится первенство России по спортивной гимнастике
15:30
Лидер ультраправых Марин Ле Пен отстранена от участия в президентской гонке
15:04
Новая схема мошенников: замена счетчиков оборачивается кражей средств
14:40
Фотовыставка «Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы»
14:11
Выставка Андреа Беллузо «Icona Italiana»
14:06
На КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перекроют одну полосу
11:03
Молодые исследователи и бизнесмены могут побороться за премию
10:56
В Приморском районе иномарка сбила 12-летнего мальчика
10:03
Почему возникают пылевые бури, и как решить проблему?
09:45
На проспекте Космонавтов таксист-нелегал спровоцировал массовое ДТП
09:39
Rönesans продал свои активы в Петербурге
09:30
В Волхове мужчина выстрелил из ружья в соседскую собаку
09:20
В Ленинградском зоопарке рассказали о причинах отсутствия слонов и бегемотов
08:45
На КАД между развязками с Пискаревским проспектом и дорогой Петербург-Матокса перекроют одну полосу
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Колпино неадекватный мужчина бросался с ножом на прохожих

В Колпино неадекватный мужчина бросался с ножом на прохожих

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Колпинского района задержали нападавшего с ножом на прохожих в Колпино

Накануне вечером, 31 марта около 16 часов 20 минут к полицейским Колпинского района поступила информация о том, что возле дома 42 по Заводскому проспекту в городе Колпино неизвестный с ножом гнался за прохожим.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции возле дома 42 по Заводскому проспекту задержали 44-летнего мужчину, у которого изъяли перочинный нож.

Задержанный был доставлен в отдел полиции, где его предварительно привлекли к административной ответственности по статье 20.1 ч.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

В тот же день к полицейским Колпинского района поступило еще два заявления от граждан, которые пожаловались на неадекватное поведение задержанного.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Колпинский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

27-04-2024, 12:30
В Колпино поймали стрелка по окнам на Загородной улице
13-07-2024, 15:09
В Петербурге поймали злоумышленника ограбившего мужчину на Планерной улице
22-05-2023, 11:54
В Колпино задержали подозреваемого в избиении прохожего
20-05-2024, 12:26
В Сестрорецке задержали стрелка по бутылкам
6-09-2024, 09:42
В Пушкине задержали стрелка из сигнального пистолета
2-11-2023, 14:16
В Колпино мужчина угрожал ножом сотрудикам магазина

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:47
В Ленобласти «Митсубиси Паджеро» врезался в дерево и загорелся. Водитель погиб
Сегодня, 10:41
На проспекте Ветеранов электросамокатчик сбил ребенка
Вчера, 10:56
В Приморском районе иномарка сбила 12-летнего мальчика
Вчера, 09:45
На проспекте Космонавтов таксист-нелегал спровоцировал массовое ДТП
Наверх