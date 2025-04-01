В Колпино неадекватный мужчина бросался с ножом на прохожих

Накануне вечером, 31 марта около 16 часов 20 минут к полицейским Колпинского района поступила информация о том, что возле дома 42 по Заводскому проспекту в городе Колпино неизвестный с ножом гнался за прохожим.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции возле дома 42 по Заводскому проспекту задержали 44-летнего мужчину, у которого изъяли перочинный нож.

Задержанный был доставлен в отдел полиции, где его предварительно привлекли к административной ответственности по статье 20.1 ч.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

В тот же день к полицейским Колпинского района поступило еще два заявления от граждан, которые пожаловались на неадекватное поведение задержанного.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.