В Пушкине в ДТП пострадала 13-летняя пассажирка автомобиля

Накануне вечером, 30 апреля 2024 года около 20 часов 20 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга поступила мнформация о ДТП возле дома 10 по Сетевой улице в Пушкине.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС установили, что 38-летний водитель, управляя автомобилем “Форд Куга”, при движении по Сетевой улице наехал наезд на люк, после чего его автомобиль отбросило в бетонный блок.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 13-летняя пассажирка автомобиля.
Девочку госпитализировали с множественными ушибами, в состоянии средней степени тяжести.
Полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.