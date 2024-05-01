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Питерец.ру » Происшествия » В Пушкине в ДТП пострадала 13-летняя пассажирка автомобиля

В Пушкине в ДТП пострадала 13-летняя пассажирка автомобиля

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП в Пушкине, в котором пострадала девочка- пассажир

Накануне вечером, 30 апреля 2024 года около 20 часов 20 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга поступила мнформация о ДТП возле дома 10 по Сетевой улице в Пушкине.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС установили, что 38-летний водитель, управляя автомобилем “Форд Куга”, при движении по Сетевой улице наехал наезд на люк, после чего его автомобиль отбросило в бетонный блок.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 13-летняя пассажирка автомобиля.
Девочку госпитализировали с множественными ушибами, в состоянии средней степени тяжести.
Полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Источник: ГУ МВД
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