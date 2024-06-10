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Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Науки в ДТП пострадала 16-летняя пассажир «Фольксвагена»

На проспекте Науки в ДТП пострадала 16-летняя пассажир «Фольксвагена»

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по обстоятельств ДТП на проспекте Науки, в котором пострадала школьница

Накануне поздним вечером, 9 июня 2024 года около 23 часов 55 минут возле дома 41 по проспекту Науки, в Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием трех автомобилей, в котором пострадала девочка.
Прибывшие на место происшествия сотрудники дорожной полиции установили, что 22-летняя девушка управляя автомобилем «Фольксваген Поло», двигаясь по проспекту Науки от улицы Софьи Ковалевской в сторону улицы Карпинского, совершила наезд на припаркованный справа у обочины проезжей части автомобиль «ГАЗ», который по инерции столкнулся с впередистоящим «Киа Соренто», припаркованным слева по ходу движения.
В результате дорожного происшествия пострадала 16-летняя пассажир «Фольксвагена».
Пострадавшую девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район ДТП
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