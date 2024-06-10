На проспекте Науки в ДТП пострадала 16-летняя пассажир «Фольксвагена»

Накануне поздним вечером, 9 июня 2024 года около 23 часов 55 минут возле дома 41 по проспекту Науки, в Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием трех автомобилей, в котором пострадала девочка.

Прибывшие на место происшествия сотрудники дорожной полиции установили, что 22-летняя девушка управляя автомобилем «Фольксваген Поло», двигаясь по проспекту Науки от улицы Софьи Ковалевской в сторону улицы Карпинского, совершила наезд на припаркованный справа у обочины проезжей части автомобиль «ГАЗ», который по инерции столкнулся с впередистоящим «Киа Соренто», припаркованным слева по ходу движения.

В результате дорожного происшествия пострадала 16-летняя пассажир «Фольксвагена».

Пострадавшую девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.