В Стрельне в ДТП пострадала 14-летняя пассажирка «Фольксвагена»

Накануне днем, 21 января 2024 года около 15 часов 45 минут к полицейским Петродворцового района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 12 по Волхонскому шоссе.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что автомобиль «Фольксваген Пассат» под управлением 41-летнего водителя, двигаясь по Волхонскому шоссе в сторону Пулковского шоссе, при совершении обгона выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем «Форд Куга», под управлением 40-летней женщины.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получила 14-летняя пассажирка «Фольксвагена». Девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.