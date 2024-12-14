В ДТП в Касимово пострадала 10-летняя девочка

Сегодня, 14 декабря около полудня к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о ДТП в деревне Касимово.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что возле дома 1 по 2-му Прибрежному проезду 37-летний мужчина, управляя автомашиной «Тойота Рав4», не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим наездом на столб.

В результате дорожного происшествия пострадала 10-летняя дочь водителя, которая в момент ДТП находилась на заднем сидении автомобиля, пристегнутая ремнем безопасности.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП.