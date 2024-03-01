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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские раскрыли убийство 25-летней давности

Полицейские раскрыли убийство 25-летней давности

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники уголовного розыска раскрыли убийство 25-летней давности

В августе 1998 года к полицейским поступило сообщение об исчезновении 17-летнего студента.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), однако раскрыть преступление тогда не удалось.
В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет сотрудниками ОУР УМВД РФ по Приморскому району при содействии экспертов - криминалистов ГУ МВД России преступление было раскрыто.
Спустя годы личность преступника удалось установить. Им оказался житель Петербурга, на тот момент ему был 21 год.
Оперативники уголовного розыска установили, что в 1998 году подозреваемый отдал свой компьютер для ремонта 17-летнему студенту.
Спустя некоторое время техника так и не была отремонтирована, у них возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес оппоненту смертельное ранение в горло.
Подозреваемый полицейскими был задержан в Адлере.
В настоящее время устанавливается местонахождение останков погибшего.

Источник: ГУ МВД
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