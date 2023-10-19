В Петербурге задержали мужчину, совершившего сексуальное насилие в отношении двух 12-летних школьников

Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, мужчина, ранее судимый за совершение преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних, 17 и 18 октября 2023 года в вагоне метро на перегоне от станции «Гостиный двор» до станции «Площадь Александра Невского» совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух 12-летних школьников.

В связи с имеющейся информацией о совершении подозреваемым. ряда аналогичных преступлений ГСУ СК России по Санкт-Петербургу обращается с просьбой к гражданам, располагающим сведениями о его преступной деятельности, позвонить по телефонам 570-66-71, 579-01-17 или 02.