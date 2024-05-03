ента новостей

14:02
Отменяется закрытие троллейбусного движения по проспекту Славы
13:58
Мошенники крадут деньги через детей-геймеров
12:58
В Петербурге выделены средства на приобретение квартир детям-сиротам
12:43
В Петербурге раскрыли убийство девушки, совершенное 18 лет назад
12:32
В Парголово подросток выпал из окна квартиры на 19-м этаже
12:17
В Пушкине водитель «Газели» сбил женщину и скрылся
12:09
В Петербурге в общественном транспорте получили травмы двое маленьких детей
09:47
В Петербурге пенсионер и его дочь отдали мошенникам более 30 миллионов рублей
09:30
Ипотечное кредитование снижается – чем это обернется?
08:58
Снега больше не осталось
02:23
Во 2-м туре командного чемпионата России по шахматам в Сочи петербуржцы разгромили крымскую «Киммерию» 5:1, с таким же счётом ШСМ удалось выиграть у воронежцев
02:01
Петербургские шахматистки разгромлены москвичками в Сочи: проиграли Овод, Гармаш и Гетьман, и только Юрасова смогла сыграть вничью
00:36
Баскетбольный «Зенит» с огромным трудом прошёл «Уралмаш» в первом раунде плей-офф Единой Лиги ВТБ и теперь сыграет с ЦСКА
17:21
Гандбольный «Зенит» после «-5» в домашнем матче с «Чеховскими медведями» резко снизил свои шансы на попадание в финал
16:06
Закрытие троллейбусного движения 6 мая
15:18
С 4 мая первый туристический трамвай возвращается на постоянную трассу
14:05
В Ленобласти в ДТП погиб 84-летний водитель «Дэу Нексия»
13:57
В Невском районе 17-летний парень на электровелосипеде сбил 4-летнего ребенка
13:43
В Приморской районе подросток перебегая дорогу налетел на автомобиль
13:36
На проспекте Художников иномарка сбила 10-летнего велосипедиста
12:35
В Ленобласти мужчина убил знакомого парня из травмата
12:27
В Петербурге поймали налетчика на шиномонтаж в Московском районе
12:15
В Приморском районе поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
11:04
На Невском проспете ликвидировали элитный интим-салон
10:04
В Парголово пенсионер перевел мошенникам более 6,2 млн рублей
09:58
НКО смогут получить гранты
09:55
В результате обрушения шоссе на юге Китая погибли десятки человек
09:15
Санкционная маниакальность продолжается
03:03
По-разному начали женский командный чемпионат России в Сочи две петербургские команды с одинаковым названием – «СШ по шахматам и шашкам»
02:39
В 1-м туре командного чемпионата России в Сочи петербургская «СШ ШШ» разгромлена шахматными коммунистами со счётом 1,5:4,5 очка
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге раскрыли убийство девушки, совершенное 18 лет назад

В Петербурге раскрыли убийство девушки, совершенное 18 лет назад

0
66
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Сотрудники уголовного розыска Петербурга изобличили ранее задержанного в убийстве женщины, совершенном 18 лет назад

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет сотрудники Управления уголовного розыска Петербурга смогли раскрыть убийство, совершенное в 2005 году.
По данным следствия, в ноябре 2005 года во дворе дома 15 по Вознесенскому проспекту был обнаружен труп 22-летней девушки с множественными травмами головы и следами удушения.
Следователями было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), но раскрыть преступление по горячим следам не удалось.
В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий сотрудники полиции воссоздали картину случившегося и установили личность подозреваемого.
Им оказался 52-летний уроженец Хабаровска, содержащийся под стражей в качестве меры пресечения по ранее совершенным преступлениям.
Полицейским убийца рассказал, что тогда, в ноябре 2005 года, увидев на улице в ночное время неизвестную девушку, он начал ее преследовать, догнал и затащил в парадную.
Совершив в отношении нее противоправные действия, злоумышленник расправился со своей жертвой.
Меру пресечения в виде содержания под стражей злоумышленнику не изменялась.
Ему предъявлено обвинение.
Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Адмиралтейский район убийство
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

31-01-2024, 13:07
В Петербурге раскрыли убийство студента, совершенное 29 лет назад
9-02-2024, 13:06
В Петербурге раскрыли преступление против половой неприкосновенности ребенка 20-летней давности
1-03-2024, 13:06
Полицейские раскрыли убийство 25-летней давности
15-12-2022, 13:18
В Петербурге раскрыли убийство девушки 16-летней давности
25-01-2023, 15:37
Полицейские раскрыли убийство, совершенное в 1995 году
28-06-2022, 15:43
В Петербурге раскрыли убийство 17-летней давности

Происшествия на дорогах

0
69
Сегодня, 12:17
В Пушкине водитель «Газели» сбил женщину и скрылся
0
147
Вчера, 14:05
В Ленобласти в ДТП погиб 84-летний водитель «Дэу Нексия»
0
142
Вчера, 13:57
В Невском районе 17-летний парень на электровелосипеде сбил 4-летнего ребенка
0
133
Вчера, 13:43
В Приморской районе подросток перебегая дорогу налетел на автомобиль
Наверх