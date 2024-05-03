В Петербурге раскрыли убийство девушки, совершенное 18 лет назад

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет сотрудники Управления уголовного розыска Петербурга смогли раскрыть убийство, совершенное в 2005 году.

По данным следствия, в ноябре 2005 года во дворе дома 15 по Вознесенскому проспекту был обнаружен труп 22-летней девушки с множественными травмами головы и следами удушения.

Следователями было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), но раскрыть преступление по горячим следам не удалось.

В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий сотрудники полиции воссоздали картину случившегося и установили личность подозреваемого.

Им оказался 52-летний уроженец Хабаровска, содержащийся под стражей в качестве меры пресечения по ранее совершенным преступлениям.

Полицейским убийца рассказал, что тогда, в ноябре 2005 года, увидев на улице в ночное время неизвестную девушку, он начал ее преследовать, догнал и затащил в парадную.

Совершив в отношении нее противоправные действия, злоумышленник расправился со своей жертвой.

Меру пресечения в виде содержания под стражей злоумышленнику не изменялась.

Ему предъявлено обвинение.

Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.