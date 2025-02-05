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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мужчину задержали за сексуальное насилие в отношении двух несовершеннолетних девочек

В Петербурге мужчину задержали за сексуальное насилие в отношении двух несовершеннолетних девочек

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Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних

Накануне, 4 февраля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска Главка был задержан 36-летний житель Кудрово, технический директор фирмы по возведению инженерных коммуникаций. Мужчина подозревается в совершении противоправных действий в отношении двух несовершеннолетних девочек.

Предварительно установлено, что в ноябре прошлого года подозреваемый привел к себе в офис на  улице Маршала Говорова 15-летнюю девочку, после чего закрыл дверь на ключ и не давал ей покинуть помещение. Уйти девочка могла только при условии потребления с злоумышленником запрещенных веществ. 

После длительных уговоров девочка согласилась, а когда оказалась в беспомощном состоянии, в отношении нее были совершены противоправные действия. 

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 135 (развратные действия), части 2 статьи 127 (незаконное лишение свободы) и части 3 статьи 230 УК РФ (склонение к употреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). 

В результате проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили, что в период с ноября 2023 года по август 2024 года от рук фигуранта пострадала еще одна 13-летняя девочка.  

По данному факту также возбудили уголовное дело по двум эпизодам статьи 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), статье 131 УК РФ (изнасилование), статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), двум эпизодам статьи 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) и двум эпизодам статьи 135 УК РФ (развратные действия).

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.

Источник: ГУ МВД
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