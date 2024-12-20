В Петербурге задержали педофила за совершение преступления 10-летней давности

В результате проводимых оперативно-следственных мероприятий, направленных на раскрытие преступлений прошлых лет сотрудники Управления уголовного розыска Главка смогли раскрыть преступление, совершенное 10 лет назад в отношении несовершеннолетней.

На тот момент раскрыть преступление по горячим следам не удалось, однако спустя время полицейским удалось воссоздать картину случившегося и установить личность подозреваемого.

Им оказался 50-летний местный житель, освободившийся недавно из мест лишения свободы за совершение аналогичных преступления в отношении детей.

Полицейские установили, что в 2014 году на территории аквапарка, в доме 72 по Приморскому проспекту, злоумышленник совершил противоправные действия в отношении несовершеннолетней девочки, 2007 года рождения.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.4 ст.132 УК РФ.

Фигуранта задержали полицейские по месту проживания, в одном из домов на улице Маршала Захарова.

Задержанный полностью изобличен в совершении указанного деяния и дал признательные показания.

Кроме того, в ходе проведения обыска по месту жительства изъяли: системный блок; 2 мобильных телефона, на которых имеются запрещенные фотоизображения с участием несовершеннолетних.

Задержанного поместили в камеру в порядке статьи 91 УПК РФ.