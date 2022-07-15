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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти у ранее задержанного мужчины изъяли более 200 граммов марихуаны

В Ленобласти у ранее задержанного мужчины изъяли более 200 граммов марихуаны

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МВД
В Красногвардейском районе Петербурга полицейские в результате обысков у ранее задержанного мужчины изъяли более 200 граммов марихуаны

В минувшую среду около 11 часов 50 минут возле дома № 14 по улице Краснодонской в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 39-летний гражданин, у которого обнаружено и изъято 9 свертков с наркотическим веществом метадон массой почти 3 грамма. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков).

Вчера ночью в квартире дома № 209 по улице Столичной города Кудрово Всеволожского района Ленобласти при проведении обыска по месту жительства задержанного было обнаружено и изъято 3 упаковки с 72 свертками с марихуаной общим весом почти 240 граммов. Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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