В Петербурге ликвидировали подпольную наркоплантацию

28 июля сотрудниками отдела по незаконному обороту наркотиков Главка при содействии коллег из УМВД России по Фрунзенскому району Петербурга в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 37-летний житель Купчино, который незаконно сбыл гражданину наркотическое средство марихуану, массой около 9 граммов.

В ходе обыска по месту жительства задержанного в доме №101/1 по улице Будапештской оперативники обнаружили почти 300 граммов наркотического средства гашиш, электронные весы, упаковочный материал, средства связи и полимерные пакеты с растительным веществом.

В ходе дальнейших розыскных мероприятий была задержана 50-летняя хозяйка вышеуказанной квартиры, проживающая в доме №37/27 по Загребскому бульвару, предоставлявшая свою квартиру на улице Будапештской для незаконного хранения наркотических веществ с целью последующего сбыта. По месту проживания гражданки также было обнаружено более 800 граммов наркотического средства марихуана.

Полицейские установили, что задержанный мужчина незаконно культивировал наркосодерджащие растения, засеяв небольшой участок поля неподалёку от деревни Путилово в Кировском районе Ленобласти. В указанном месте полицейские обнаружили 186 кустов конопли, которые были направлены на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228.1, по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.