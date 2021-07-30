В Колпино полицейские задержали мужчину с амфетамином и его поставщика

Вечером минувшего вторника, около 18 часов 15 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий опергруппой ОМВД России по Колпинскому району возле дома 19/3 по проспекту Ленина города Колпино был задержан 29-летний местный житель, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято вещество, которое, согласно экспертизе является амфетамином, массой 2,24 грамма.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлен поставщик этого психотропного вещества. Им оказался 32-летний ранее судимый за сбыт психотропных веществ в крупном размере житель Колпино, у которого 27.07.2021 в 20:30 по месту жительства в рамках обыска, обнаружены и изьяты электронные весы, упаковочный материал, и полимерный пакет с амфетамином массой 328,5 грамма. Кроме того, сотрудники полиции обнаружили пластиковую коробку с растительным веществом зеленого цвета и пакет из полимерного материала с растительным веществом темного цвета. Вещества направлены на экспертизу.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 228.1 УК РФ( незаконное производство и сбыт психотропных веществ), они задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.