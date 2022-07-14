В Ленобласти ранее задержанному сбытчику наркотиков «добавили» уголовное дело

16 марта в СНТ «Лесное-1» участковым уполномоченным полиции Тосненского района Ленинградской области совместно с сотрудниками Росгвардии был задержан 22-летний неработающий гражданин, в кармане куртки которого были обнаружены и изъяты 14 полимерных свертков черного цвета.

В ходе проведенного личного досмотра в присутствии понятых у задержанного нашлось еще 35 свертков черного цвета. По месту жительства задержанного изъято 45 свертков из изоленты черного цвета, электронные весы, 7 пакетов с множеством пакетиков.

Было возбуждено уголовное дело по статье 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Согласно проведенной экспертизе содержимое свертков является смесью, содержащей наркотическое вещество, а именно метилэфедрон общей массой 537,05 грамм, мефедрон - общей массой 98,28 грамм, амфетамин - общей массой 9,9 грамм.

13 июля возбуждено дополнительное уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере). Злоумышленник содержится под стражей.