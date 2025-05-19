На Союзном проспекте иномарка сбила 7-летнего мальчика

Накануне днем, 18 мая около 14 часов 48 минут, в Невском районе, возле дома номер 10 по Союзному проспекту, произошел инцидент. 38-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля марки «Хендай Крета», совершил столкновение с семилетним мальчиком.

Согласно предварительным данным, ребенок внезапно выбежал на проезжую часть из-за припаркованных транспортных средств, находясь вне зоны, предназначенной для пешеходного перехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик был доставлен в медицинское учреждение. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, устанавливают все обстоятельства ДТП.