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Питерец.ру » Происшествия » На Союзном проспекте иномарка сбила 7-летнего мальчика

На Союзном проспекте иномарка сбила 7-летнего мальчика

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Опубликовал: Антон78
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Сотрудники ГАИ проводят проверку по факту ДТП на Союзном проспекте, в котором пострадал ребенок

Накануне днем, 18 мая около 14 часов 48 минут, в Невском районе, возле дома номер 10 по Союзному проспекту, произошел инцидент. 38-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля марки «Хендай Крета», совершил столкновение с семилетним мальчиком.

Согласно предварительным данным, ребенок внезапно выбежал на проезжую часть из-за припаркованных транспортных средств, находясь вне зоны, предназначенной для пешеходного перехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик был доставлен в медицинское учреждение. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, устанавливают все обстоятельства ДТП.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район, ДТП, пострадавший пешеход, дети
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