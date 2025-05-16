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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе задержали подростков, ударивших ножом прохожего на Русановской улице

В Невском районе задержали подростков, ударивших ножом прохожего на Русановской улице

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали подростков, подозреваемых в нанесении ножевых ранений прохожему на Русановской улице

13 мая в правоохранительные органы Невского района Петербурга поступило сообщение о госпитализации из квартиры, расположенной в доме номер 19, корпус 3 по Русановской улице, мужчины 35 лет, получившего серьезное ножевое ранение в область груди.

Первичным расследованием установлено, что в указанный день, приблизительно в 18:30, возле подъезда дома, где проживал пострадавший, на него напал и нанес ножевой удар неустановленный злоумышленник.

Следователи возбудили уголовное дело, квалифицированное как хулиганство, совершенное с применением оружия, по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе оперативных мероприятий, проведенных вечером 15 мая возле дома номер 7 по бульвару Красных Зорь, сотрудниками полиции задержаны двое подростков, 14 и 16 лет, подозреваемых в совершении данного преступления.

По предварительным данным, телесные повреждения потерпевшему были нанесены в результате внезапной ссоры, возникшей между подростками и прохожим.

В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке, предусмотренном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Источник: ГУ МВД
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