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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе женщина ударила ножом своего брата

В Приморском районе женщина ударила ножом своего брата

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Приморского района Петербурга задержали женщину, нанесшую ножевое ранение своему брату 

Вечером минувшей субботы около 21 часа 00 минут к полицейским Приморского района Пеетрбурга поступило сообщение о ножевом ранении в квартире, расположенной в доме 73 корпус 2 по улице Планерная.

В результате выезда сотрудниками полиции задержана 36-летняя женщина, которая в результате внезапно возникшей ссоры на бытовой почве ударила ножом в живот своего 37-летнего брата.

Потерпевший в тяжелом состоянии госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Злоумышленницу задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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