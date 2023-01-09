В Приморском районе женщина ударила ножом своего брата

Вечером минувшей субботы около 21 часа 00 минут к полицейским Приморского района Пеетрбурга поступило сообщение о ножевом ранении в квартире, расположенной в доме 73 корпус 2 по улице Планерная.

В результате выезда сотрудниками полиции задержана 36-летняя женщина, которая в результате внезапно возникшей ссоры на бытовой почве ударила ножом в живот своего 37-летнего брата.

Потерпевший в тяжелом состоянии госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Злоумышленницу задержали на основании статьи 91 УПК РФ.