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Питерец.ру » Происшествия » В Кировском районе мигранта ударила ножом сожительница

В Кировском районе мигранта ударила ножом сожительница

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали иностранку, подозреваемую в нанесении ножевого ранения сожителю

Накануне днем, 15 октября 2024 года к полицейским Кировского района Петербурга из медицинского учреждения поступила информация о госпитализации в тяжелом состоянии, с ножевым ранением, 35-летнего гражданина одного из государств Центральной Азии, проживающего в доме 20 по проспекту Маршала Жукова.
Вечером того же дня, около 17 часов сотрудники уголовного розыска возле дома 30 корпус 4 по проспекту Маршала Жукова по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 39-летнюю соотечественницу пострадавшего.
По предварительной информацмм, в результате внезапно возникшей ссоры с сожителем женщина не справилась с эмоциями и ударила его ножом.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район ножевое ранение мигранты
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