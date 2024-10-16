В Кировском районе мигранта ударила ножом сожительница

Накануне днем, 15 октября 2024 года к полицейским Кировского района Петербурга из медицинского учреждения поступила информация о госпитализации в тяжелом состоянии, с ножевым ранением, 35-летнего гражданина одного из государств Центральной Азии, проживающего в доме 20 по проспекту Маршала Жукова.

Вечером того же дня, около 17 часов сотрудники уголовного розыска возле дома 30 корпус 4 по проспекту Маршала Жукова по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 39-летнюю соотечественницу пострадавшего.

По предварительной информацмм, в результате внезапно возникшей ссоры с сожителем женщина не справилась с эмоциями и ударила его ножом.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.