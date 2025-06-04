В Зеленогорске обокрали частный дом предпринимателя

В полицию Курортного района Петербурга 3 июня обратился 59-летний житель Зеленогорска, сообщив об исчезновении денежных средств и ювелирных изделий из его дома на улице Героев. Предполагается, что кража произошла в период между 2 апреля и 12 мая, а общая сумма ущерба оценивается в 4 миллиона рублей.

В результате проведения оперативно-следственных действий, правоохранительные органы установили вероятную связь с данным преступлением 41-летнего гражданина, зарегистрированного в Алтайском крае.

По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время сотрудники полиции предпринимают необходимые меры для задержания подозреваемого.