ента новостей

17:08
На КАД в течение четырех дней будут закрыты площадки отдыха для водителей
16:01
Беглов наградил победителей конкурса на лучшее благоустройство территорий Петербурга
15:55
Владельцам «Единой карты петербуржца» могут посетить Главный штаб Эрмитажа по льготной цене
14:42
В Ленобласти в садоводстве «Красногорское» задержан подозреваемый в поджоге автомобиля
14:38
В Лавриках группа подростков отобрала самокаты у двух школьников
14:36
Петербургская шахматистка Ульяна Дудкина заняла 5-е место на завершившемся в Воронеже этапе Кубка России, в тройку вошли Анна Журова, Екатерина Борисова и Диана Хафизова
14:33
В лесу у "Черной речки" задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков
14:26
В Ленобласти поймали подозреваемого в краже ювелирных изделий из частного дома в Тихвине
14:22
На Южном шоссе задержали участников стрельбы из травмата
14:18
В Зеленогорске обокрали частный дом предпринимателя
14:08
Во Фрунзенском районе мигрант ударил ножом сожительницу
14:02
На Петергофском шоссе женщина ударила ножом своего мужа
12:09
Концерт оркестра Metalliada в «Колизей Арене»
12:05
Исторический парк «Россия – Моя история» ищет истории героев СВО
10:57
С Днем бега!
10:39
Почему в Петербурге дорогие фрукты и овощи?
09:47
В центре Петербурга автоледи на иномарке сбила 16-летнюю девочку
09:21
В ДТП на Октябрьской набережной пострадали четыре человека
08:53
В СПб начнут продавать корюшку в шоколаде
08:42
Абхазия и СПб: торговый оборот серьезно вырос
16:23
В пожаре на Обводном канале погибли два человека
16:09
Губернатор Александр Беглов поздравил Митрополита Варсонофия с 70-летним юбилеем
15:02
«Ролан Гаррос – 2025»: Мирра Андреева сыграет в 1/4 финала с француженкой Буассон, а Рублёв разгромлен Синнером в 1/8 финала
11:48
Мужчина зарезал подругу на пляже в Приморском районе
11:24
В лесу у поселка Сосново нашли автомат, пистолет и боеприпасы
11:14
В Петербурге 84-летняя блокадница передала мошенникам 14 млн рублей. Курьер задержан
10:33
Жителя Ленобласти задержали за убийство собутыльника, совершенное 24 года назад
10:29
В Петербурге иностранец увел с детской площадки 15-летнюю девочку
08:12
Полиция СПб повышает эффективность работы
07:57
СПб в числе лидеров по реализации нацпроекта «Семья»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Зеленогорске обокрали частный дом предпринимателя

В Зеленогорске обокрали частный дом предпринимателя

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские разыскивают совершившего кражу из частного дома в Зеленогорске

В полицию Курортного района Петербурга 3 июня обратился 59-летний житель Зеленогорска, сообщив об исчезновении денежных средств и ювелирных изделий из его дома на улице Героев. Предполагается, что кража произошла в период между 2 апреля и 12 мая, а общая сумма ущерба оценивается в 4 миллиона рублей.

В результате проведения оперативно-следственных действий, правоохранительные органы установили вероятную связь с данным преступлением 41-летнего гражданина, зарегистрированного в Алтайском крае.

По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время сотрудники полиции предпринимают необходимые меры для задержания подозреваемого.

Все по теме: Курортный район, кража
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

16-05-2025, 12:19
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже алкомаркета
13-11-2020, 12:16
Полицейские Курортного района задержали автоугонщиков из Пскова
27-04-2023, 11:20
В Петербурге задержали любителя ювелирных украшений
30-05-2025, 09:42
Полицейские задержали курьера мошенников, обманувших учительницу из Кудрово
29-05-2025, 14:49
В Петербурге задержали подозреваемого в краже миллиона из «Мерседеса»
19-05-2025, 13:14
В Петербурге мужчина ударил отверткой сожителя бывшей жены

Происшествия на дорогах

Сегодня, 09:47
В центре Петербурга автоледи на иномарке сбила 16-летнюю девочку
Сегодня, 09:21
В ДТП на Октябрьской набережной пострадали четыре человека
2-06-2025, 12:09
В Ленобласти пьяный подросток на питбайке пострадал от столкновения с забором
31-05-2025, 22:22
На Петергофском шосс байкер получил тяжелые травмы в ДТП с «Роллс-Ройс»
Наверх