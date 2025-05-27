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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино поймали подозреваемого в краже денег с банковской карты пенсионерки

В Колпино поймали подозреваемого в краже денег с банковской карты пенсионерки

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Колпинского района задержали подозреваемого в краже средств с банковской карты пенсионерки

В правоохранительные органы Колпинского района 12 мая поступило заявление от 72-летней гражданки, проживающей в доме номер сорок четыре по проспекту Ленина. В заявлении указывалось, что 11 мая с её банковской карты, ранее утерянной, произошло несанкционированное снятие денежных средств в размере двух тысяч пятисот девяноста шести рублей.

В связи с данным инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье 158, части 3, пункту "г" Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующее деяние как кражу.

26 мая, в 10 часов 15 минут, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска возле дома номер тридцать два по бульвару Трудящихся в городе Колпино был задержан двадцатитрехлетний неработающий житель Санкт-Петербурга, подозреваемый в совершении указанного преступления. Установлено, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Колпинский район, кража, пенсионеры
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