В Петербурге задержали вора-домушника

Вчера к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение от 29-летней местной жительницы. Женщина сообщила о краже из ее квартиры на улице Адмирала Трибуца. Объектами кражи стали компьютер и ювелирные изделия, общий ущерб составил более 360 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники районной полиции на Петергофском шоссе задержали подозреваемого, им оказался 32-летний знакомый хозяйки квартиры. Он ранее судим за присвоение или растрату.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде.