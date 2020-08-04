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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали вора-домушника

В Петербурге задержали вора-домушника

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58
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
Петербуржец  подозревается в краже компьютера и ювелирных изделий из квартиры своей знакомой.

Вчера к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение от 29-летней местной жительницы. Женщина сообщила о краже из ее квартиры на улице Адмирала Трибуца. Объектами кражи стали компьютер и ювелирные изделия, общий ущерб составил более 360 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники районной полиции на Петергофском шоссе задержали подозреваемого, им оказался 32-летний знакомый хозяйки квартиры. Он ранее судим за присвоение или растрату.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Источник: ГУ МВД
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