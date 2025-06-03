жителя Ленобалсти задержали за убийство собутыльника, совершенное 24 года назад

В результате расследования нераскрытых преступлений прошлых лет, сотрудниками УМВД России по Красногвардейскому району было установлено лицо, причастное к убийству, произошедшему 24 года назад.

6 апреля 2001 года в подъезде дома номер 28/4, расположенного на проспекте Косыгина, был обнаружен мертвый мужчина, скончавшийся от проникающего колото-резаного ранения в области груди.

По факту обнаружения тела было незамедлительно возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство). Несмотря на оперативные действия, установить личность преступника по горячим следам в то время не представилось возможным.

Благодаря тщательно спланированным и проведенным оперативно-следственным мероприятиям, сотрудникам правоохранительных органов удалось восстановить детали произошедшего и идентифицировать подозреваемого.

Им оказался 60-летний мужчина, проживающий в Волховском районе Ленинградской области, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

Полицейские установили, что в апреле 2001 года подозреваемый и потерпевший совместно употребляли алкогольные напитки. В ходе внезапно возникшего конфликта, один из них нанес другому удар ножом в область грудной клетки, после чего скрылся с места преступления.

29 мая 2025 года подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. В настоящее время подозреваемый задержан на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются в целях установления всех обстоятельств произошедшего.