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Питерец.ру » Происшествия » Жителя Новгородской области задержали за убийство, совершенное в 2011 году

Жителя Новгородской области задержали за убийство, совершенное в 2011 году

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Опубликовал: Антон78
Фото:
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Полицейские задержали жителя Новгородской области, подозреваемого в убийстве, совершенном в 2011 году

21 июля 2011 года в лесном массиве около поселка Верхние Осельки, Всеволожского района Ленинградской области был обнаружен труп 31-летней петербурженки.  На шее женщины был затянут буксировочный трос, а на теле имелись следы ножевого ранения. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство". Однако раскрыть преступление по горячим следам не представилось возможным. 

Спустя 14 лет сотрудники уголовного розыска смогли воссоздать картину произошедшего и установить личность предполагаемого убийцы. 

В причастности к преступлению подозревается 40-летний житель Новгородской области, который снимал комнату у убитой. 

Причиной, побудившей его к убийству, предварительно, стал конфликт, возникший в его автомашине между ним и погибшей.

Конфликт быстро перерос в драку, в ходе которой он ударил женщину ножом, после чего ее тело привязал тросом к автомашине и  вывез в ближайший лес, где закопал. 

Подозреваемого задержали оперативники петербургского Главка в городе Старая Русса Новгородской области и доставили в Петербург.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, убийство, ножевое ранение
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