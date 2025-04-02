В Петербурге раскрыли убийство 14-летней давности

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий по расследованию преступлений прошлых лет сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России смогли раскрыть убийство 14-летней давности.

15 февраля 2011 года в парадной дома 29/1 по улице Композиторов 44-летнего мужчину, выходца из Закавказья, неизвестный произвел три выстрела из огнестрельного оружия, после чего нападавший скрылся, а мужчина от полученных ранений скончался на месте.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), однако раскрыть преступление по горячим следам не представилось возможным.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий оперативникам удалось воссоздать картину произошедшего и установить личность подозреваемого. Им оказался 53-летний житель Выборгского района Петербурга.

Вчера, 1 апреля злоумышленник был задержан сотрудниками Управления уголовного розыска.

Задержанного поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.