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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге раскрыли убийство 14-летней давности

В Петербурге раскрыли убийство 14-летней давности

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Опубликовал: Антон78
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В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в убийстве, совершенном в феврале 2011 года 

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий по расследованию преступлений прошлых лет сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России смогли раскрыть убийство 14-летней давности. 

15 февраля 2011 года в парадной дома 29/1 по улице Композиторов 44-летнего мужчину, выходца из Закавказья, неизвестный произвел три выстрела из огнестрельного оружия, после чего нападавший скрылся, а мужчина от полученных ранений скончался на месте.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), однако раскрыть преступление по горячим следам не представилось возможным. 

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий оперативникам удалось воссоздать картину произошедшего и установить личность подозреваемого. Им оказался 53-летний житель Выборгского района Петербурга. 

Вчера, 1 апреля злоумышленник был задержан сотрудниками Управления уголовного розыска. 

Задержанного поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ. 

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район, убийство
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